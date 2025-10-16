二日酔いさえ一気にさめそうなニュースである。飲料業界大手「アサヒグループホールディングス」がランサムウェア攻撃を受け、国内での受注・出荷に大ダメージを与えられている。目下、看板商品も品薄になりつつあるのだ。＊＊＊【写真を見る】「アサヒビール残り5本！」居酒屋の風景にも“異変”が「アサヒ残り5本になりました！」システム障害が発生したのは9月29日。何が起こったのかというと、「通常、例えばお客様が