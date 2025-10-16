グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」大平祥生（２５）とその妹分グループ「ＭＥ：Ｉ」ＳＨＩＺＵＫＵ（２０）が１５日、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして、当面の間、活動休止すると発表された。いったい何があったのか――。この日、大平とＳＨＩＺＵＫＵの活動休止が同時発表され、ファンは騒然となった。大平はＪＯ１が所属するＬＡＰＯＮＥエンタテインメント、ＳＨＩＺＵＫＵは、同社のガールズ部門・ＬＡ