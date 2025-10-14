10月9日にスタートしたテレビ東京系深夜ドラマ『できても、できなくても』にて、主演の宇垣美里が見せた大胆な“路線変更”に注目が集まっている。【写真】主演ドラマで覚悟の“路線変更”をした女優・宇垣美里森香澄のブレイクに焦りか「待って…待って 何もしないの?」「行かないで…」本作は不妊症をテーマにした社会派ドラマで、宇垣が演じるのはブライダルチェックで不妊を告げられ、婚約者に去られた女性・桃生翠。職場