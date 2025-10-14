家族での旅行は、家族の絆を深める大切な時間のはず。今回は、7ヶ月の赤ちゃんを連れての義実家への帰省で、夫の身勝手な計画に困ってしまったママからの相談と、先輩ママからの回答をご紹介します。 家族3人で過ごす時間がない旅行プランにイライラ 旦那の愚痴失礼します。 旅行での旦那の計画についてモヤモヤ、 イライラしています。。 7ヶ月の子供を連れて、 旦那の実家に2泊3日することになりました。