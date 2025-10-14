「何のために、私と赤ちゃんは来たの？」と聞きたい。夫の“独身気分”な帰省【ママリ】

家族3人で過ごす時間がない旅行プランにイライラ

旦那の愚痴失礼します。

旅行での旦那の計画についてモヤモヤ、

イライラしています。。



7ヶ月の子供を連れて、

旦那の実家に2泊3日することになりました。



旦那の計画では1日目の朝から帰り、

お昼は旦那の友人家族を数人呼んでお店で宴会し、

夜は旦那のみ友達と飲みに出かけ、

2日目は旦那と義父と朝からゴルフに出かけ、

その間は子供と私は義母とお出かけしたら？と、、



2日目の夜は、義両親らと食事し3日目の朝に

帰る予定ですが、聞いていると家族3人で過ごす事なく子供の世話を私に押し付けて自己中すぎて

イライラして眠れません、、、



親の自覚あるのでしょうか？？

義両親は優しく接してくださるので、

嫌いではありませんが、やはり気を使います。



あまり強く言えない私も悪いのですが、

初めての子供を連れての旅行が不安でしかないです。



1人で帰れとやんわり断ろうかな、、 出典：

qa.mamari.jp

せっかくの家族旅行なのに、夫は自分の楽しみを優先して育児やママへの配慮が全く見られない計画を立ててしまったようです。この身勝手な旅行計画に、ママが感じている深刻なストレスが伝わってきますね。



初めての子連れ旅行への不安も重なり、気が重くなってしまいます。このお悩みに、先輩ママからのアドバイスをご紹介します。

父親としての自覚を持って

旦那さんには言わないんですか？🤔

父親なら自分の事ばかりでなく、子供の事考えろ、育児は2人でするものって☺️ 出典：

qa.mamari.jp

夫としっかり向き合い話し合うことが必要ですね。父親としての責任感を持ってもらうためにも、しっかりと意見を伝えることの大切さがひしひしと伝わるアドバイスです。

ついて行く意味がない

この旅行が本当に「家族旅行」と呼べるのか疑問に思ってしまうような計画ですね。ママと子どもの存在が完全に軽視されている状況を指摘する声が多く寄せられました。

「お前だけ帰れ」怒りの声も

帰省の意味ないので、お前だけ帰れと言います😃



自己中にも程が…



私は我慢できない性格なので、1日目の予定聞いた時点でキレてます🙃 出典：

qa.mamari.jp

夫の自己中心的な態度に対する怒りがストレートに回答されました。多くのママが同じような気持ちを抱いていることがわかりますね。

家族旅行は全員が楽しめてこそ

夫の一方的な計画によって、本来楽しいはずの家族旅行がママにとって苦痛の時間になってしまうのはよくありません。多くのママから共感され、夫婦間のコミュニケーションの重要性を実感します。



家族旅行は全員が楽しめてこそ意味があるもの。夫婦でしっかりと話し合い、お互いの気持ちを理解し合うことが大切ですね。

イラスト：きさらぎ

記事作成: morina

（配信元: ママリ）