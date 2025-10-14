10月4日、大方の下馬評を覆す逆転劇を経て、自民党の新たな総裁に就任した高市早苗氏（64）。これまでの道のりを振り返ってみると……。＊＊＊【写真7枚】今にも谷間が見えそうなボディコンスーツ姿の「高市早苗氏」“ぶりっ子ポーズ”で安倍首相にすり寄るシーンも麻生太郎氏が最前線に自民党本部4階の一番奥にある総裁室に足を踏み入れた高市氏は、「大変な重責を担ったという緊張感がございます」それから3日が過ぎた