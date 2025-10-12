Image: SHENZHEN OXO Technology これからのスタンダードになっていったり？通常はスマホのディスプレイは1つだけ。最近は折りたたみスマホを閉じたときに2つ目のカバーディスプレイが活躍するシーンも増えているようです。でも、別に折りたたみモデルでなくても、裏面の別のディスプレイは重宝しそうです。ユニークなサブディスプレイの活用スタイルNotebookcheckは、中国のSHENZHEN OXO Te