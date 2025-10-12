高市早苗氏が自民党総裁選に勝利し、新首相に就任する公算だというニュースは、隣国・韓国でも大きく報じられている。安倍派の政治家として知られる高市氏に対する、韓国での反応をまとめた。（韓国在住ライター 田中美蘭）高市早苗氏を「極右」「女性版安倍」と報じた韓国メディア2025年10月4日、日本の歴史に新たな1ページが刻まれた。自民党総裁選挙で高市早苗氏が総裁に選出され、日本初の女性首相が誕生する見込みとなった