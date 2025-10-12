あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座周囲の混乱に流されず、自分のペースを守れる安定した日。慌ただしい空気に飲まれそうな場面でも、冷静な判断力で存在感を発揮できるでしょう。他人の声に迷うより、自分の中にある感覚を大切にすることで、運気がしっかり味方してくれます。★第2位……水瓶座普段は