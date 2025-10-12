10月10日、北朝鮮・平壌で朝鮮労働党創建80周年を祝う大規模な軍事パレードが開催された。金正恩総書記は閲兵台で演説を行い、朝鮮人民軍の忠誠を強調した。式典には、ロシアのメドベージェフ前大統領（安全保障会議副議長）や中国の李強首相、ベトナムのトー・ラム共産党書記長など、主要友好国の要人が顔をそろえ、北朝鮮の「対米・対南結束」を象徴する場となった。注目を集めたのは、新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星20型