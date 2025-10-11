リリーフとしては初のイニングまたぎ米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦で3イニングのスーパーリリーフを見せた佐々木朗希投手は、メジャー史上初の快挙を成し遂げていた。終盤までロースコアのしびれる展開となった第4戦。佐々木は1-1同点の8回からマウンドに上がった。2番からの上位打線と対戦。先頭のシュワーバ