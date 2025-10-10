レディースブランド「LILY BROWN」のランジェリーライン「LILY BROWN Lingerie」から、この冬の新作ウォームインナー「Melty Heat（メルティヒート）」が登場。ふんわりと温かく、しなやかにフィットする素材感で、寒い季節でもおしゃれを楽しみたい女性にぴったりのシリーズです。2025年10月9日(木)12:00より先行予約がスタートし、10月22日(水)から全国発売開始。 “美しく仕込む”