レディースブランド「LILY BROWN」のランジェリーライン「LILY BROWN Lingerie」から、この冬の新作ウォームインナー「Melty Heat（メルティヒート）」が登場。ふんわりと温かく、しなやかにフィットする素材感で、寒い季節でもおしゃれを楽しみたい女性にぴったりのシリーズです。2025年10月9日(木)12:00より先行予約がスタートし、10月22日(水)から全国発売開始。

“美しく仕込む”冬の新定番「Melty Heat」

メルティヒートオフショルダー

メルティヒートクルーネック

メルティヒートショートパンツ

「Melty Heat」は、“ふんわりあたたかく美しく仕込む”をテーマに、見えないところまでこだわったウォームインナーシリーズ。

滑らかでストレッチ性のある生地が肌に心地よく寄り添い、吸湿発熱機能で冷えを防ぎながら快適に過ごせます。

オフショルダー（7,920円税込）やクルーネック（7,480円税込）、ショートパンツ（7,040円税込）の3型が登場。

どれも着こなしに響かないすっきりとしたシルエットで、冬の重ね着スタイルを美しくサポートしてくれます。

サイズ(全て共通)：Free(カラー：WHT/BLK)

LILY BROWN Lingerieの新作インナー「Melty Heat」♡

レースや丈感にもこだわり♡おしゃれに馴染むデザイン



ウエスト部分にレースをあしらったクルーネックタイプは、クロップド丈のトップスとも好相性。袖丈を少し短めに設計することで、洋服から見えにくい工夫もされています。

ショートパンツはウエスト部分のみ生地を2枚重ねて、さらにあたたかさをプラス。

ジャストウエストでスカートにも合わせやすく、ファッション感度の高い女性にぴったりのデザインです。インナーでありながらも上品さを忘れないのが、LILY BROWN Lingerieならでは♡

オンライン＆直営店で展開♡冬の装いをアップデート

「Melty Heat」は、10月9日(木)12:00より〈LILY BROWN公式オンラインストア〉〈USAGI ONLINE〉〈MASH STORE〉ほか主要ECサイトで先行予約を開始。

10月22日(水)からは全国の直営店でも発売されます。アウターを脱いでも可愛くいられるインナーを選ぶことで、寒い日のおしゃれがもっと楽しく♡

この冬はLILY BROWN Lingerieの“あたたかく美しい”アイテムで、スタイリングをアップデートしてみては。

冬の装いに溶け込む、上質なあたたかさを

LILY BROWN Lingerieの「Melty Heat」は、あたたかさと美しさを両立した理想のウォームインナー。

ヴィンテージライクな世界観を大切にしながら、現代女性のライフスタイルに寄り添うデザインが魅力です。

季節の変わり目に感じる冷えをやさしく包み込みながら、着るだけで気分まで上がる♡冬のファッションをより心地よく楽しむための“美しく仕込む”一枚を、ぜひチェックしてみてください。