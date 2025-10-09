ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 11月スタート「DOWNTOWN＋」に対して、浜田雅功のやる気は？ 浜田雅功 ダウンタウン エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL 11月スタート「DOWNTOWN＋」に対して、浜田雅功のやる気は？ 2025年10月9日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11月1日にスタートする「DOWNTOWN＋」について、ゲンダイが報じた 今後の鍵となるのは浜田雅功の関与度合いと言えそうだと筆者 ただ、多忙な浜田は松本人志に比べてお笑いに淡白だと言われていると記者 記事を読む おすすめ記事 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分