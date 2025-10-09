この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。 ■これまでのあらすじ幼い頃病弱だったため母の愛情を一身に受けた妹。成長とともに姉の持ち物や恋人を奪うが、両親も「妹を優先するのが当然」とめぐみを犠牲に。結婚を決意しためぐみは、婚約者と妹の初対面の場で不安を募らせる。華やかに登場した妹は愛想を振りまき、結婚した理由を尋ねた。すると婚約者