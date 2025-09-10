米Appleは、Apple Watchの新モデル「Apple Watch Series 11」、「Apple Watch Ultra 3」、「Apple Watch SE 3」を発表した。 「Apple Watch Series 11」の特徴 「Apple Watch」の新モデル発表の冒頭では、過去に「Apple Watch」に命を救われた人々の物語が紹介され、日本の雪山で登山中に遭難してしまった外国人が「Apple Watch」を使ってSOS機能により救出された例や、庭でエクササイズ中に脳卒中を起こしてしまった男