歌手でタレント・あのが２３日にＸでテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）の降板を宣言したことを受けて、同局は同日夜に「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせていただきます」とコメントした。番組に関しては１８日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸す事態に。鈴木は放送後にインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈していた。