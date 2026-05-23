気温や湿度の上昇で既に蚊が活発になる時期を迎えている。専門家によると、体温が高い人や汗をかきやすい人、サンダル履きの人などは刺されやすく、かんきつ系の香りや風を使った対策が有効だと指摘している。ことしは去年より早く蚊が活発に夏本番を前に、既に蚊に刺されたという声も聞かれるようになった。蚊の生態に詳しい専門家は「今の時期から蚊の活動が活発になる」と話す。安宅晃樹キャスター：大きな要因は「気温」です。