ＦＡ権を行使して選手が国内移籍した際の前所属球団への「人的補償」の撤廃をＮＰＢが検討していることが２２日、明らかになった。代替案として年俸ランクに応じてドラフト指名権を譲渡する案が話し合われている。ＮＰＢの中村勝彦事務局長が取材に応じ、選手による補償である「人的補償」撤廃を「日本プロ野球選手会の要望を踏まえて協議を行ってるのは事実」と話し、「ドラフト指名権を補償対象としてはどうかと話している」