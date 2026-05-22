〈「確実に殺したかった」ラブホテルから救助されたのは血まみれの車椅子男性⋯22歳女性が「初対面の障害者」を殺そうとした“衝撃の理由”（平成24年の事件）〉から続く「確実に殺せるから障害者を狙った」――。クリスマスイブのラブホテルで、出会ったばかりの車椅子男性を襲った22歳女性。【写真】この記事の写真を見る（2枚）エリート一家で育ち、パッチリとした目の美人だった彼女は、なぜこれほど残虐な怪物へと変貌