中国北部の山西省の炭鉱で22日、ガス爆発事故がありました。これまでに作業員82人が死亡し、9人が行方不明になっています。国営の新華社通信によりますと山西省長治市にある炭鉱の坑内でガス爆発が発生しました。当時、坑内では247人が作業にあたっていたということですが、これまでに82人の死亡が確認され、9人が行方不明となっていて、救出活動が続いています。事故を受け、習近平国家主席は、救出活動を進め事故原因を明らかに