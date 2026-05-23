歌手でタレント・あのが２３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、自身の発言で物議を醸しているテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）の騒動について声明を発表。番組の内容や演出について改善や配慮を求めても「不本意な状況」が続いていたと明かし、番組降板を表明した。冠番組のため「番組が終わるということになると思います」とした。同番組をめぐっては、今月１８日の放送で、あのが嫌いな芸能人と