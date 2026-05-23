中国の炭鉱で起きたガス爆発で多くの犠牲者が出ていることを受け、高市総理は今夜（23日夜）、自身のXにお悔やみのメッセージを投稿しました。中国国営の中央テレビなどによると、山西省の炭鉱で日本時間の昨夜（22日夜）発生したガス爆発事故で、これまでに90人の死亡が確認されているということです。高市総理は今夜（23日夜）自身のXに、「大きな被害が生じていることに、大変心を痛めています」としたうえで、「犠牲になられた