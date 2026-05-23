猫ちゃん特有の『愛情表現の仕方』に笑顔になってしまうと、表示回数30万回を超える反響が寄せられています。飼い主さんがベッドで眠っているのを見て、隣にやってきた猫ちゃん。飼い主さんに『大好き』の気持ちを伝えようとした猫ちゃんですが、その方法が予想外だったようで…？ 飼い主さんの「これは愛と捉えていいのでしょうか？」というコメントには、「愛以外のなにものでもない」「愛ですよ。そして避けないのも愛です