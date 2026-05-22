林芳正総務大臣は、閣議後の記者会見で携帯電話料金についてコメントした。 今回のコメントは、携帯電話各社が料金値上げを行っているが、5年前の菅政権時のように、総務省として値下げを求めていくのか、またその理由についての質問に対する回答として行われた。 林大臣は、昨今の携帯電話料金は物価高の影響や付加サービスを組み込んだ料金プランの登場によって上昇傾向ではあるが、全体としては大きく上昇