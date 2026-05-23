『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』20-1【漫画】本編を読む現在連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の20〜24話の内容をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに夫がいなくなった当時の心境などについて話を聞いた。『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』20-220-320-4■当たり前の日常が崩れた日夫のヤマトが逮