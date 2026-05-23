サーティワンの本格スイーツシリーズ「３１PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」から、「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」が2026年5月22日（金）より登場♡人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」と、新開発の「ベイクドチーズケーキ」を組み合わせた、チー