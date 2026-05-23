元女子バレーボール韓国代表イ・ダヨンのプライベートSHOTがファンの間で話題だ。【写真】イ・ダヨン、がっつり開いた大胆私服SHOTイ・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。あくびをした顔の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ベッドで寝そべりながら至近距離で自撮りをするイ・ダヨンが写っている。黒のキャミソールを着た薄着姿で、カメラをじっと見つめてリラックスした雰囲気を醸