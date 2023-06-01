ユニークなデザインと斬新なGlyphインターフェースで常に注目を集めてきた英Nothingから、日本初投入となるProモデル「Nothing Phone (4a) Pro」が登場した。従来の半透明デザインを継承しつつ、洗練されたメタルユニボディを採用。日常のスナップを軽快かつ高画質に残せる端末に仕上がっていた。端末の詳細情報やスペックは本誌別記事を参照いただきたい。 Phone (4a) Phone (4a) と スタイリッシュ