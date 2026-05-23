FA（フリーエージェント）権を行使した選手の移籍に伴う、いわゆる「人的補償制度」を撤廃する方向で日本野球機構（NPB）と12球団が調整していることが22日、分かった。NPBの中村勝彦事務局長が「日本プロ野球選手会からの要望を踏まえ、協議を行っている」と説明した。代替策として選手を獲得した球団が、旧所属球団にドラフト会議の指名権を譲渡する案などが検討されている。年俸Aランクの選手はドラフト2位、Bランクは同3位