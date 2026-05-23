お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（50）が22日夜、自身のXを更新。芸能人同士の悪口や揉めごとをめぐり、思いなどをつづった。鈴木は「SNSの登場で芸能人同士が揉める機会が増えたなぁー昔はこんなに芸能人同士揉めてなかったと思うんだよなぁー俺はテレビで悪口言っちゃうけど。SNSではあまり言わないようにしてるよ」と書き出した。そして「いや！俺SNSでも言っちゃってるわ」と思い出したかのように記し、「悪口言