元読売ジャイアンツのチョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘、チェ・ジュンヒの結婚式の様子が公開された。去る5月16日、チェ・ジュンヒは自身のSNSを通じて、知人たちが撮影した結婚式の写真や動画を多数共有し、注目を集めた。【話題】両親ともに39歳で急逝…チェ・ジュンヒの「簡単じゃなかった家族」公開された写真と動画には、オフショルダードレスを身に纏って、晴れやかな笑顔を浮かべるチェ・ジュンヒの姿が収め