米経済誌「フォーブス」は２２日（日本時間２３日）に世界のアスリートの長者番付を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１億２７６０万ドル（約２０３億円）で５位に入った。野球界トップで昨年、メッツのファン・ソト外野手（２７）の１億１４００万ドル（約１８１億５０００万円）を上回り、野球界過去最高額だ。公表された上位５０人の中で日本勢ではただ一人ランクインした。昨年の発表では１億２５０万ドル（約１６