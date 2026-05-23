NTTドコモは、北海道内の基地局で、AI搭載カメラを活用したクマ検知システムの実験を開始した。期間は11月30日まで。 画像認識AIと連携した監視カメラが設置され、クマの出没をリアルタイムで検知する。 北海道内にある2か所（山の手、白川）の基地局に監視カメラを設置。リアルタイムで映像を解析し、クマの出没を検知する。 基地局周辺は安定した通信環境が整備されており、既存設備を活用することで、環境