【イスタンブール共同】英人気歌手ロビー・ウィリアムスさんは4日、トルコの最大都市イスタンブールで7日に開催予定だった公演が中止になったと明らかにした。過去にイスラエルで公演したウィリアムスさんに対し「親イスラエル」と交流サイト（SNS）で反発が広がっていた。7日はイスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの戦闘開始から2年となる日で、トルコ当局が安全を考慮して中止を決めたという。ウィリアムスさんはSNS