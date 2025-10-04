おいしい秋なすの季節到来！ 夏のなすに比べて皮が柔らかく、みずみずしいのが特徴です。そんななすをレンジでサッと加熱し、大根おろしと揚げ玉を合わせれば、こくうまな一品が完成。味つけは麺つゆまかせで手間もかからず、忙しい日も大活躍します。『なすのおろしたぬきあえ』のレシピ材料（2人分）なす……2個（約200g） 大根……1/6本（約150g） 揚げだま……大さじ2（約10g） めんつゆ（2倍濃縮）……大さじ2 サラダ油作り方