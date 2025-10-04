秋なすの簡単なのにウマすぎ副菜！めんつゆ＆レンチンで『なすのおろしたぬきあえ』

おいしい秋なすの季節到来！ 夏のなすに比べて皮が柔らかく、みずみずしいのが特徴です。

そんななすをレンジでサッと加熱し、大根おろしと揚げ玉を合わせれば、こくうまな一品が完成。味つけは麺つゆまかせで手間もかからず、忙しい日も大活躍します。

『なすのおろしたぬきあえ』のレシピ

材料（2人分）

なす……2個（約200g）

大根……1/6本（約150g）

揚げだま……大さじ2（約10g）

めんつゆ（2倍濃縮）……大さじ2

サラダ油

作り方

（1）大根は皮をむき、すりおろしてざるに上げ、水けをきる。なすはへたを切り、幅2cmの輪切りにする。

（2）なすを耐熱のボールに入れ、サラダ油大さじ1を加えてからめる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分ほど加熱する。めんつゆ、揚げだまを加えてさっと混ぜ、大根おろしを加えてさっとあえる。

レンチン料理はやっぱり大助かり！

ジューシーななすとシャキッとした大根おろし、香ばしくコクのある揚げ玉の組み合わせは、シンプルながらもやみつきになる味わいです。旬の味を、ぜひ楽しんでくださいね。

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）