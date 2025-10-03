2025年9月26日に中国シャオミ、9月30日に米モトローラ・モビリティが相次いでスマートフォンの新製品を発表している。国内では存在感が大きいとは言えない両社だが、新製品の販路、より具体的に言えば国内では販売数が多い、携帯大手3社からの販路に大きな差が出ている。一体なぜだろうか。コスパに優れた「Xiaomi 15T」とAI強化の「razr 60」2025年も米アップルの「iPhone」シリーズ新製品が発表・発売されたことで、他のメーカー