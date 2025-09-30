9月26日から、映画『俺ではない炎上』が公開され、注目を集めている。同作に出演する女優の芦田愛菜は、共演者との“身長差”が話題を呼んでいて──。現代社会に潜む「炎上」の恐怖を描いた同作は、浅倉秋成氏の同名小説を映画化したもの。「エリート会社員の主人公が、ある日突然SNS上で身に覚えのない殺人犯に仕立てられ、無実を証明するために逃亡しながら、真実を追い求めていく物語です。犯罪者にされた主人公を阿部寛さ