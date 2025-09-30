9月26日から、映画『俺ではない炎上』が公開され、注目を集めている。同作に出演する女優の芦田愛菜は、共演者との“身長差”が話題を呼んでいて──。

現代社会に潜む「炎上」の恐怖を描いた同作は、浅倉秋成氏の同名小説を映画化したもの。

「エリート会社員の主人公が、ある日突然SNS上で身に覚えのない殺人犯に仕立てられ、無実を証明するために逃亡しながら、真実を追い求めていく物語です。犯罪者にされた主人公を阿部寛さんが演じ、共演者には芦田さんや『なにわ男子』の長尾謙壮（けんと）さん、夏川結衣さんなど、豪華な顔ぶれが並んでいます」（スポーツ紙記者）

同作の俳優陣は、26日の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）や28日の情報バラエティ番組『シューイチ』（日本テレビ系）などにVTR出演し、作品を告知している。映画への注目度が高まるが、Xでは

《芦田愛菜ちゃんと阿部寛さんの身長差エグくないか》

《愛菜ちゃん小柄だから長尾と身長差すごいの良い》

《愛菜ちゃんとの身長差！！》

《阿部さんの隣っていうのもあるけど長尾の隣でも愛菜ちゃんって結構身長低いのね》

など、芦田と共演者との身長差に驚く声が見受けられる。9月25日には、『ZIP！』の公式Instagramで、芦田が、阿部や長尾、藤原大祐と並んだ集合写真が投稿されたが、ここでも芦田は注目を集めたようだ。

「子役のころから広く認知されている芦田さんは、小柄な印象を持たれがちですが、189センチの阿部さんや177センチの藤原さんと並ぶと、彼らとの身長差が際立って見えるようです。また、167センチの長尾さんと並んでも、芦田さんとはかなり差がありました。芦田さんは長らく身長を非公表にしていることもあり、気になった人も多かったのだと思われます」（芸能記者）

芦田は2007年に3歳で芸能界入り。子役を経て、2023年のドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）や2024年の日曜劇場『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』（TBS系）などの話題作に出演し、女優として仕事は途切れない。現場でも、芦田の小柄ぶりは話題になっていたようだ。

「2024年1月の『さよならマエストロ』の制作発表会見で、宮沢氷魚さんが、芦田さんとの共演シーンに関して、『僕と芦田さんだとすごい身長差がある。カメラの位置がいままで見たことないくらい高いところで、そこから狙わないといけなくて、いろんな工夫をしています』と話していました。宮沢さんも184センチと長身ですが、芦田さんを間近で見て驚いたようです」（同前）

今作では、冤罪を着せられた主人公を追う謎の大学生役を好演する芦田。女優としての存在感は、さらに増していくことだろう。