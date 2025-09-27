球界だけでなく、日本をも揺るがした2004年の球界再編問題。結果として2リーグ12球団制は維持され、今日のプロ野球の隆盛につながっているが、その功労者で、当時選手会長だった古田敦也の努力と心労は尋常なものではなかった。日本プロ野球の生存を駆けた球界オーナーたちとの闘いを、古田本人と選手会の顧問弁護士だった山崎卓也の言葉で振り返る。〈前後編の後編〉 【画像】プロ野球１リーグ制を画策