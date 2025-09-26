全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・国領の餃子専門店『手作り餃子の店吉春（よしはる）』です。【焼酎×餃子】小麦の香り膨らむ一級品の餃子を彩る芋焼酎艶やかに水気を帯びたそれを口へ放り込むと、絹のようになめらかな生地が唇と舌を撫で、咀嚼のたびに餡と混じり合い、小麦の香りが膨らんでいった。これが中国の国家資格、麺点師の資格を持つ吉村さんが作る餃子だ。