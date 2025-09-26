芸能事務所「フラーム」の勢いが止まらない。看板女優だった広末涼子（45）が独立して1年半、一体何があったのか。＊＊＊【写真を見る】グラビアに引っ張りだこだった「吉岡里帆」の“豊満美ボディ”フラームは1998年に設立され、芸能事務所としてはそれほど歴史があるわけではない。民放プロデューサーは言う。「昨年5月に吉岡里帆（32）が前事務所A-Teamの廃業を受けて移籍してきました。今年4月には宮崎優（24）、5月には