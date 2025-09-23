9月23日、柏崎市中田の北陸自動車道下り線で大型バイクが転倒し、運転していた60歳の男性が死亡する事故がありました。警察によりますと、23日の午前4時10分頃、付近を通過した人から「大型自動二輪車が転倒し、付近に運転手1名が倒れている」と通報がありました。運転していたのは、長野県下高井郡山ノ内町の会社員の男性(60)で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。同乗者や事故に巻き込ま