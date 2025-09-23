日産アリアをベースとした試作車が走行9月22日、日産自動車は2027年度に日本市場への投入を予定している次世代運転支援技術『プロパイロット（ProPILOT）』の開発試作車によるデモンストレーションを、東京・銀座にて実施したと発表。電気自動車の日産アリアをベースとした試作車が走行する様子を披露した。【画像】銀座で試走車走行を披露！日産が次世代運転支援技術『プロパイロット』公開全31枚次世代プロパイロットは、2027