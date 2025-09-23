22日、ソウル中央地裁へ車いすに乗って出頭する旧統一教会の韓鶴子総裁（共同）【ソウル共同】韓国のソウル中央地裁は23日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（82）の逮捕状を発付し、韓国メディアによると、同容疑者は逮捕された。教団に便宜を図ってもらう目的で尹錫悦前政権側に金品を提供したとして、政治資金法違反などの疑いで特別検察官が逮捕状を請求していた。韓容疑者は容疑を否認している。特別検察