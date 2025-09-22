「iDeCo（イデコ）はSBI証券・楽天証券より松井証券でやるべき理由」と題された最新動画で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、今イデコを始めるなら松井証券一択である理由について詳しく語った。冒頭で鬼丸氏は、「実際、僕も4年ほどSBI証券でイデコをやってるんですね」と自身の運用実績を披露しつつ、イデコの代表的なメリットとデメリットについて整理。「銀行口座に入れておくだけならビビタル利子しかもらえませんが、これをイ