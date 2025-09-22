元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサー(41)が22日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートでハロウィンのイベントに訪れたことを報告した。 【写真】ガブッ！見事な食べっぷり 「東京ディズニーリゾートディズニー･ハロウィン 始まったよー！」と投稿。「ヴィランズ大好きな私(特にアースラ)は、この色味と装飾を目にするだけでワクワクが止