小学3年生の娘・美羽は、メイクに夢中。日ごろからメイク動画を見ては、新しい化粧品を買う…ということが、続いていました。しかし、美羽に与えているお小遣い以上に、増える一方の化粧品…。さらに、タンス預金から2万円が消えたことに気づきます。ですが、娘を問いただすことができず、母のモヤモヤだけが増すばかり…。『娘がお金を盗んだ話』をダイジェスト版でごらんください。 最近になって数千円減ったのを確認した。