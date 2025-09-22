地球に存在する酸素は植物や微生物の光合成によって生成されており、地球上で最も豊富な光合成生物が海洋性のシアノバクテリアの一種であるプロクロロコッカスです。そんなプロクロロコッカスが、これまで考えられていたよりも海水温の上昇に対して脆弱(ぜいじゃく)な可能性があるとの研究結果が報告されました。Future ocean warming may cause large reductions in Prochlorococcus biomass and productivity | Nature Microbiol